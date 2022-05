HÃ´tel Spa haut de gamme proche de Paris Ã  partir de 64 â‚¬ (1 nuit, sauna, piscine, ...)

Du jeudi 5 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018

Détendez-vous en réservant dans un superbe spa proche de Paris à un tarif très raisonnable dès 64 € (hébergement, accès au spa, piscine...).



Envie d’un moment rien que pour vous et partir loin de Paris, en weekend mais...pour pas cher ? Vous avez pensé au spa et à ses bienfaits ? Nous connaissons un Hôtel Spa en Île-de-France qui vous relaxera, un instant de calme et de plénitude. Cet hôtel est également proche de Disney, alors si vous avez besoin de repos après une bonne journée de manèges à Disneyland Paris, réservez votre nuit dans cet agréable hôtel.



Le Relais Spa Val d’Europe est un Spa 4* proche de Paris qui en ce moment propose des offres très intéressantes à partir de 68 € /personne. Vous bénéficierez d'un hébergement dans une chambre premium, le petit-déjeuner, un accès illimité à l’espace bien-être et un massage au choix parmi trois : aux pierres chaudes, relaxation plantaire ou spécial détente

Avant ou après votre soin, vous pourrez profiter d’une piscine intérieure chauffée, d’un bain à remous, d’un espace sauna et hammam, d’une salle de fitness et d’un cosmetic bar.



Un moment rien que pour vous où vous n’aurez qu’une chose à faire : penser à votre bien-être ! Vous allez être tellement bien dans ce spa détente !



Pour en savoir plus sur ce bon plan proposé par le site Thalasseo, cliquez sur le bouton "voir le bon plan"



La solution proposée par l'hôtel Urban Bivouac

Des chambres équipées

Une spécificité notable

Petit bonus : Vous avez également la possibilité d’offrir un séjour spa sous la forme de carte cadeau, c’est simple et hyper rapide. Vous choisissez le montant sur le site et en 12h vous recevez la carte cadeau personnalisée par e-mail.Vous ne pourrez que faire plaisir, elle est valable pendant 1 an !L'hôtel Urban Bivouac est un hôtel 3 étoiles à Paris situé dans le 13ème arrondissement et propose un concept et un design originaux. Cet hôtel permet donc une expérience unique à Paris en assurant confort et prix bas. Cet hôtel a subi une rénovation complète en 2018, ce qui permet cet aspect neuf et moderne.Dans cet hôtel 3 étoiles, les chambres possèdent des équipements et services intéressants. Nous pouvons retrouver, par exemple, un service de ménage de chambre, un service de taxi et la réception ainsi que la sécurité sont assurés 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Les chambres sont équipées de climatisation, de coffres-forts, de rideaux permettant d'occulter toute lumière extérieure ou encore d'une Smart TV.Cet hôtel 3 étoiles à Paris offre une option originale, la douche aux huiles essentielles Skinjay. Ce système utilise des capsules de douches aux huiles essentielles assurant une diffusion pendant 5 à 8 minutes avec des produits 100% français. Ce dispositif est très original et rare notamment dans des hôtels. Dans l'hôtel Urban Bivouac, vous pouvez donc prendre une douche avec des diffusions d'huiles essentielles pour un gain d'énergie, de défense, de détente ou de détox.